Nyheter

- Til tross for flere smittetilfeller i Melhus gjennom jula, har vi god oversikt og kontroll over situasjonen. Vi mener derfor det at de nasjonale tiltakene og retningslinjene er tilstrekkelige. Basert på den lokale smittesituasjonen, vurderer vi at det ikke er nødvendig å stramme inn tiltakene i vår kommune nå. Skulle den endre seg og vi får mye smitte, er vi klare til å endre retningslinjene og reglene på kort varsel, sier ordføreren og rådmannen i en pressemelding som er lagt ut på kommunens hjemmeside.