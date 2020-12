Horg omsorgssenter: Ansatte i karantene og beboere blir testet

Nyheter

Mandag fikk Melhus kommune melding om to tilfeller av covid-19, og ingen av personene er bosatt i Melhus. For det ene tilfellet startet Melhus kommune ikke smittesporing og ingen ble satt i karantene. Fra før er flere i isolasjon og 44 i karantene. For det andre tilfellet som gjelder en kommunalt ansatt på Horg helse- og omsorgssenter er situasjonen en helt annen.

Stort smittesporingsarbeid

- Den ansatte bor ikke i Melhus. Men vi har startet et reltativt stort smittesporingsarbeid. Samtlige på den aktuelle avdelinga blir testet, og ansatte er satte i karantene. Horg helse- og omsorgssenter er stengt for besøkende, og vi starter nå varsling av pårørrende, sier kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune.

Wikdahl forteller at det er ni beboere på den avdelinga der den smittede ansatte jobber. Alle disse blir testet ifølge Wikdahl. De ansatte som er knyttet til denne avdelinga er satt i karantene.

Horg helse- og omsorgssenter har ifølge Wikdahl, ltt over 40 pasienter i sykehjemsdelen. I tillegg er det 10 i et bofellesskap, og så er det omsorgsboliger like ved. Tiltaket om å sette helse- og omsorgssenteret på rødt nivå, omfatter ikke omsorgsboligene. Kommunalsjefen opplyser at kommunen vil undesøke om ansatte fra den aktuelle avdelinga kan ha jobbet på andre avdelinger og i omsorgsboligene.

Beredskapsturnus

- De ansatte går i turnus i faste team for å hindre smitte mellom avdelinger og for at det skal bli lettere å slå ned smitteutbrudd. Dermed kan en unngå at alle ansatte er i karantene. Vi undersøker nå om det er faglig forsvarlig bemanning når flere ansatte er blitt satt i karantene. Om det blir behov for å endre på bemanninga, har vi beredskap mellom helseinstitusjonene. Dette er noe vi har tenkt på kunne skje,og som vi håpet ikke ville skje, sier Wikdahl.

Vaksinerer først på Buen

Melhus kommune har ikke fått vaksinedoser ennå.

- Vi planlegger som vanlig for vaksineringa. Hvis vi får de første dosene i neste uke, hadde vi uansett planlagt å starte på Buen helse- og omsorgssenter, forklarer Wikdahl.

Testaktiviteten har vært høy i jula, og 5951 var testet pr. mandag. Melhus står oppført med 29 smittetilfeller. Wikdahl har foreløpig ikke oversikt over når den ansatte testet seg.

- Det tar 1-2 dager fra test til en får svar, sier Wikdahl.

