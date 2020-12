Nyheter

I dag tirsdag er Melhus formannskap innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte om smittesituasjonen i Melhus. Formannskapet skal møtes på digitalt vis (Teams) for å få en orientering fra blant annet kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen.

Melhus har i likhet med andre kommuner og da særlig Trondheim og andre nabokommuner til Trondheim, opplevd smitte av viruset covid-19 i jula. Pr. tirsdag har Melhus 29 smittetilfeller, og det siste ble påvist hos en ansatt ved Horg helse- og omsorgssenter. Sistnevnte tilfelle førte til at sykehjemmet er stengt. Ansatte er satt i karantene og beboere på den aktuelle avdelinga blir testet.

Ordfører Jorid Jagtøyen og rådmann Katrine Lereggen opplyser i møteinnkallinga til formannskapet at det har vært møte i kriseledelsen i Melhus og at de to førstnevnte har deltatt i møte i Trondheim om aktuelle tiltak.

Trondheim har innført påbud om munnbind i det offentlige rom og der det ikke er mulig å holde avstand, og i Midtre Gauldal er det påbud om bruk av munnbind i drosjer. Melhus har ikke påbud for munnbind for hvermannsen, men har gitt anbefaling om at munnbind bør brukes på blant annet regionbusser og der det er trengsel.

Nesten 6000 er testet for covid-19 i Melhus, og i dag tirsdag strømmet folk til teststasjonen i Lenavegen 3 i Melhus sentrum.