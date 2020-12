Anbefaler ikke munnbind i Melhus og vil ikke ha andre strenge tiltak

Nyheter

Mens flere kommuner rundt Melhus innfører strenge tiltak som krav om munnbind og lite sosial omgang, har Melhus formannskap bestemt seg for kun å holde seg til de nasjonale føringene.

Ingen ekstraordinære tiltak

Det blir altså ikke innført ekstraordinære tiltak i Melhus selv om det er økende smitte av covid-19, og dette skjer etter råd fra kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen.

- Det er ganske inngripende tiltak å sette strengere tiltak enn de nasjonale føringene. Vi ser at folk begynner å bli slitne av restriksjonene. Derfor har vi tenkt at det ikke er lurt å kjøre i gang strengere tiltak når smitten i Melhus er såpass lav, sa rådmann Katrine Lereggen og viste til at kriseledelsen hadde møte tirsdag morgen der tiltak ble drøftet.

Tirsdag hadde Melhus formannskap ekstraordinært formannskapsmøte for å drøfte smittesituasjonen. Melhus har nå 29 påviste tilfeller, og to av tilfellene ble påvist på mandag. Det ene smittetilfellet førte til at Horg helse- og omsorgssenter er blitt stengt for besøkende fordi en ansatt har fått påvist smitte. Alle pasienter og ansatte skal testes, og mange ansatte er satt i karantene mens de venter på prøvesvar.

- Relativt lite smitte

- Vi har hatt en liten økning i Melhus, men jeg vil si at vi har relativt lite smitte. Smitten ved Horg sykehjem er under kontroll etter det vi kan se, og den kan ikke spre seg videre. Melhus ligger godt under snittet, og jeg tenker at de tiltakene vi har, er gode selv om vi ligger inntil Trondheim som har mer smitte, sa kommuneoverlegen til formannskapet.

Det blir altså ikke:

- Krav om munnbind

- Stopp i skjenking klokka 22

- Så få sosiale sammenkomster som mulig

- Krav om at folk holder seg mest mulig hjemme

- Restriksjoner for treningssentre

- Nedstenging av tlitak for barn og unge

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) viste under møtet til at det er null bygdafester i Melhus for tiden, og at det ikke finnes barer i Melhus. De få serveringsstedene skjenker ikke etter klokka 22 ifølge ordføreren. Ordføreren viste også til at hun har hatt dialog med treningssentre, og at de har gitt tilbakemelding om at det er bedre å sette inn mer bemanning enn å stenge når treningssenteret er ubemannet.

Kommuneoverlegen viste også til at en smittet person i Melhus var på treningssenter, og det ble ikke påvist smitte hos noen av de andre som var der samtidig.

Konklusjonen er altså at det er kun de nasjonale føringene som gjelder i Melhus.

Kan bli sommer før alle i Melhus er vaksinert Melhus får bare 50-100 vaksiner pr. uke, og da vil det ifølge kommuneoverlegen ta tid før alle tilbys vaksine mot covid-19.

Anbefaler ikke munnbind

Kommuneoverlegen anbefaler ikke mer bruk av munnbind selv om mange nå i Melhus bruker det på butikker og på treningssentre. I stedet antydet han for politikerne at munnbind kan øke smittefaren blant annet ved at folk går nærmere inntil den de snakker med. Videre mener kommuneoverlegen at omfattende bruk av munnbind er kostbart, og at at munnbind kan gi falsk trygghet. Ifølge kommuneoverlegen skal det være stor forekomst av smitte før det lønner seg å påby folk å bruke munnbind.

- Det er viktigere å holde avstand enn å bruke munnbind, sa kommuneoverlegen.

Under møtet sa Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) at det nærmest er blitt et stigma for dem som ikke bruker munnbind fordi så mange bruker munnbind i Melhus. Skurdal Hopsø var under møtet opptatt av at folk må forklares godt hvorfor det ikke innføres strenge tiltak i Melhus nå.

I stedet er det klare rådet fra rådmann Katrine Lereggen og ordfører Jordi Jagtøyen at folk fortsetter med å holde avstand, har god hygiene og holder seg hjemme om de er syke. Ordførerens råd er også at folk bruker munnbind på bussen og der det er tett med folk.

- Det er viktig å teste seg ved mistanke om covid-19, og det er kort ventetid. Mandag ble det testet 120 personer, sa Jagtøyen.

Drar til Melhus

Under formannskapsmøtet tok Sigmund Gråbak (ML) opp at Ler har den eneste søndagsåpne butikken i Melhus, og at mange trondheimere bruker den slik at det blir trengsel i butikken. Det skal ha blitt populært å handle der fordi det ikke er krav om munnbind i Melhus og butikken er også et stoppested for hyttefolket. Ordføreren sa at det er viktig at det er vakt i butikken og god avstand mellom kundene.

For å sikre at innvandrere har fått med seg informasjonen om smitteverntiltak, tok flyktningetjenesten og Melhus voksenopplæring en ringerunde til 100 familier før jul. I tillegg skal kommunen sende ut informasjon på 22 språk til innbyggere.