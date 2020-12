Nytt smittetilfelle for Melhus

Nyheter

Mandag i 15-tida fikk Melhus kommune beskjed om enda ett smittetilfelle. Ifølge oversikten har Melhus nå 29 registrerte tilfeller.

- Denne personen er folkeregistrert i Melhus og oppholder seg i Trondheim. Det er ikke behov for smittesporing i Melhus eller karantene for noen siden personen ikke har oppholdt seg i Melhus, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Juledagene er blitt hektisk for Melhus kommune når det gjelder koronaviruset covid-19, og det har dukket opp en del smittetilfeller. Noen er ifølge enhetslederen, smittet av familie mens andre er blitt smittet på arbeid. Det har også vært et smittetilfelle knyttet til en person som hadde vært på utenlandsreise.

Tidligere i dag mandag fortalte enhetslederen at 4 sitter i isolasjon i Melhus og 44 i karantene. Smittesporingsteamet har måttet ta noen telefoner for å gjøre folk oppmerksomme på at de er nærkontakter til smittede.

- Folk har stort sett vist stor forståelse når vi ringer dem, sier Brækken.

