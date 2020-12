Innskrenker besøkstidene ved sykehjemmet

Nyheter

Det er stort trykk på besøk på sykehjemmet i Rennebu i jula og kriseledelsen har besluttet at de innskrenker besøksreglene. De nye besøksreglene trer i kraft fra og med 29. desember.

Det opplyser Rennebu kommune i en pressemelding.

Dette er de nye besøksreglene

Det blir kun én besøkstid hver dag fra kl. 12.00 - 14.00

Hver beboer kan ha 3 besøk pr uke av 2 personer pr besøk

Vi anbefaler at hver beboer har maks 4 nærkontakter i uken

Alle besøkende på sykehjemmet må bruke munnbind.

Besøk som er avtalt for besøkstidene 28. desember går som avtalt.

- De som allerede har avtalt besøk fra og med i morgen, 29. desember, og utover må ta kontakt for å gjøre nye avtaler. Besøkestiden fra 12.00 - 14.00 kan ikke benyttes av flere enn maks 2 personer. Vi oppfordrer til å avtale innad i familien for å hjelpe beboeren med å begrense antall nærkontakter pr. uke, skriver kommunen i pressemeldingen.

Fikk koronavaksinen først: - Nesten som da Armstrong gikk på månen Svein Andersen (67) var den første som fikk koronavaksinen i Norge. Det historiske stikket sammenlignes både med månelandingen og frigjøringsdagen.

Vil unngå ny smitte

Kommunen opplyser om at det er viktig for beboerne å få besøk i jula. Samtidig er det viktig å ivareta smittevernhensyn og unngå å få ny smitte på sykehjemmet hos våre mest sårbare innbyggere.

- Vi opplever at det kommer mange besøkende til beboerne, også fra flere områder i landet. Vi er bekymret for at dette kan gi økt risiko for smitte og at beboerne får flere nærkontakter pr uke enn de sentrale anbefalingene. For å trygge både beboere og ansatte velger vi å innføre skjerpede tiltak inntil videre, sier kommunen.