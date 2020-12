Tredje juledag: Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

- På grunn av at vi er usikre på om det er en stund siden personen ble smittet, er vi nødt til å gå langt tilbake i tid med å spore nærkontakter, forklarer kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen på kommunens nettsider.

Testen ble tatt på julaften. Ingen i den nærmeste kretsen til vedkommende har symptomer.

Melhus kommune opplyser også på sine nettsider at kommunen ble varslet om den positive koronaprøven rundt klokka 14 i dag; 27. desember. Smittesporinga er i gang, men man har ikke full oversikt ennå.

Utbruddet knyttet til Idrettsveien bofellesskap

Når det gjelder smitteutbruddet knyttet til Idrettsveien bofellesskap, er situasjonen lik. Ingen nye har testet positivt foreløpig, men man har tatt noen flere koronaprøver blant personer knyttet til bofellesskapet i dag også.

Det var julaften man fikk det første smittetilfellet knyttet til bofellesskapet. Det andre kom andre juledag. Dette opplyser kommunen på sine nettsider.

Kommunen opplyser også at det er utfordrende å spore smitte blant enkelte, og at man er bekymret for at flere tilknyttet et rusmiljø i både Melhus og Trondheim kan være utsatt for smitte.

Nektet å ta koronatest Det er utfordrende for Melhus kommune å drive smittesporing rundt utbruddet i Idrettsvegen bofellesskap.

Smittevern og sosial begrensning

Kommunen minner fortsatt om hvor viktig det er at alle gjør sitt for å bremse smitte. Det er viktig å begrense hvor mange personer man treffer. Helst bør man holde seg til den samme, lille kretsen, og smittevernreglene må overholdes. Har man symptomer, anbefaler kommunen at man tar en test.

Dette kan man lese på nettsidene til Melhus kommune søndag 27. desember.

