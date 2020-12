Her kan du høre skrikende bremser

Nyheter

Noen tog farer fort forbi mens andre stanser på denne stasjonen. Felles for flere av togene er at de har så skrikende bremser at stasjonspersonellet og personer på perrongen må holde seg for ørene. Kanskje blir det bedre på dette neste år om de bebudede persontogene ruller inn på stasjonen. Like ved bygges for øvrig et stort togverksted og det kan bli omlasting av gods her. Jernbanestasjonen ble bombet under andre verdenskrig, og er gjenoppbygd. Den første som kom på 1800-tallet, var en smule spartansk etter det en kan se på tegninger/fotografier. Senere ble det så komfortabelt på stasjonen at folk kunne ta matpause der, og nylig ble det en forbedring av venterommet.