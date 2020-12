To nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Det første smittetilfellet ble kjent første juledag, og gjelder en person bosatt i Melhus kommune, men med arbeidssted i Trondheim. Smitten skjedde etter all sannsynlighet på arbeidsplassen, og vedkommende var allerede i karantene. Monica Brækken, enhetsleder for helsetjenester, opplyser at ti personer er satt i karantene, fordelt på begge kommunene. Smittesporingsteamet i Trondheim har tatt seg av kartlegginga av nærkontakter på arbeidsplassen, mens Brækken og lokale medarbeidere har tatt seg av smittesporinga i Melhus kommune.

- Vi har god oversikt over smittevegene, og har brukt tid i dag på å informere nærkontakter, opplyste Brækken andre juledag.

Vedkommende som testet positivt på covid-19 har lette symptomer.

Det andre tilfellet ble kjent andre juledag, og gjelder en bruker tilknyttet Idrettsvegen bofellesskap i Melhus sentrum. Vedkommende var nærkontakt til en korona-smittet som ble kjent på julaften.

- Vi arbeider nå med å kartlegge nærkontakter, og vet ikke nøyaktig antall som blir satt i karantene, opplyste Brækken klokka 13.30 andre juledag.

Hun kjente ikke til hvilke symptomer vedkommende har. Men understreker at drifta ved bofellesskapet går som normalt.

- Men vi anbefaler ekstra forsiktighet når det gjelder besøk ved Idrettsvegen bofellesskap, og de som blir satt i karantene skal sjølsagt ikke ha besøk eller dra ut, sier Brækken.

Hun sier det ikke var uventet med flere positive tilfeller her etter smitten som ble oppdaget julaften.

- Vi i Melhus kommune har vært heldige når det gjelder smitte. At det kommer et sjukdomstilfelle knyttet til et arbeidssted i Trondheim er heller ikke uventet. Vi må bare fortsette å oppfordre til forsiktighet og at innbyggerne følger smittevernreglene, sier enhetslederen.

Hun opplyser også at folk bør ha låg terskel for testing. Testestasjonen åpner igjen mandag 28. desember.

Melhus kommune har nå 25 personer som har blitt smittet av korona.