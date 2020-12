Kontrollutvalget vil ha fjernmøter

Nyheter

Kommuner og fylkeskommuner fikk 13. mars tillatelse av regjeringa til å holde fjernmøter for å unngå spredning av viruset covid-19, og det ga kontrollutvalget anledning til å ha digitale møter i stedet for at representantene skulle møtes fysisk. 1. august ble imidlertid forskrifta opphevet, og kontrollutvalget ble sittende uten muligheten til å ha fjernmøte ettersom dette ikke var omtalt i reglementet for kontrollutvalget ifølge saksframlegget til Melhus kommunestyre.