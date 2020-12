På 40 meters høyde

Nyheter

Dette tettstedet preges ikke av snødekke for tida, og det spørs om det kommer snø der før jul. Om en savner snøen, kan en tur på fjelltoppen i bakgrunnen være et alternativ. Toppen er blant de høyeste i området, og er både et viktig punkt for kommunikasjon og som turmål. Tettstedet vi skal fram til, er på 40 meter over havet. Det har blant annet mølle, elver, jernbanestasjon, butikker, skoler, barnehage og to idrettshaller. Jernbanestasjonen ble åpnet i 1864, mens perrongen nylig ble utvidet for å ta imot framtidas tog. Kirka ligger et stykke unna, og er lett synlig fra E6.