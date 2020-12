Nyheter

Smittetallet i Melhus holder seg lavt, og er på 21 ifølge Folkehelseinstituttet.

Derimot er det et høyt antall testede. Pr. torsdag er 5374 testet i Melhus for covid-19. De siste dagene er nesten 100 pr. dag blitt testet for dette koronaviruset.

Kommunene er blitt bedt om å forberede seg på vaksineringa som skal starte om noen dager. Myndighetene har pekt ut gruppa som bor på sykehjem og institusjon som den som først får vaksine.