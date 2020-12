Arbeidet for å fylle julegryta

Nyheter

Elevrådet ved Høyeggen skole har også i år gjennomført en annerledes innsamlingsaksjon før jul.

Elevene ble oppfordret til å gjøre èn eller flere arbeidsoppgaver hjemme, i uke 50, som de kunne motta en lønn for. (Minimum 25 kroner) Lønna skulle tas med til skolen, i en konvolutt merket «Julegryta», senest fredag 11.12.20.

Ledelsen i elevrådet har nå telt opp pengene og gleder seg over et stort engasjement! Tiden vi er i, ser ut til gjøre noe med viljen til å gjøre noe for andre. Det er vi glade for! Ved å rydde, støvsuge, dekke bord, lage mat, hugge ved og så videre har elevene tjent 10 966 kroner! Pengene er nå satt inn på konto til Frelsesarmeens julegryte.

Dette er ekte juleglede! Et tiltak som gleder flere ganger. Først hjemme – så på skolen – så hos Frelsesarméen og til slutt det viktigste; Hos de som ikke har så mye å feire jul for, og som kanskje gruer seg litt ekstra i år.