9000 ville se på enebolig, som til slutt ble solgt over prisantydning

Nyheter

I starten av koronatida ble det bråstopp i boligmarkedet, og meglere spådde at det ville bi et oppdemmet behov for boliger. Det ser nå til å ha slått til ettersom avdelingsleder/eiendomsmegler Daniel Lund i Meglerhuset Nylander forteller at det selges bra med boliger selv om jula står for døra.