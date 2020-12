Midtre Gauldal: To nye positive koronatester

Nyheter

- Vi har i dag fått beskjed om to nye positive koronatester i kommunen, skriver Lyngen tirsdag 15. desember.

- Det ene tilfellet er en nærkontakt av en av personene som testet positivt i forrige uke, og denne personen er allerede i karantene. Vi forventer at noen få personer til vil bli satt i karantene som følge av dette prøvesvaret, men det vil ikke få store konsekvenser for kommunen for øvrig. Det andre tilfellet er knyttet til et utbrudd i en annen kommune. Personene som har testet positivt har milde symptomer og smitteoppsporing er igangsatt, skriver Lyngen.

- Burde vite bedre

- Som jeg skrev i helga foregår det nå symptomfri smittespredning i lokalsamfunnet vårt. Ut fra tilbakemeldinger vi får er det ting som tyder på at en del innbyggere ikke forstår alvoret i dette, skriver Lyngen.

- Vi hører om at det avholdes private fester med mange deltakere i helgene, og at deltakere her er voksne som burde vite bedre. Etter snart et år med pandemi er det dessverre uforståelig for meg hvordan man ikke kan ha fått med seg at slikt ikke skal forekomme. «Jeg er lei av smitteverntiltak» er ikke en godkjent unnskyldning hvis komplett unødvendig smittespredning fører til at vi får smitte for eksempel inn på sykehjemmet. Slike grove brudd på smittevernreglene kan anmeldes til politiet og vil bli prioritert av dem på bakgrunn av hvor graverende det er. Hold avstand til hverandre, vask hendene og ellers fortsett den gode jobben dere har gjort så langt i år, skriver Lyngen.