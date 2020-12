Diplom til Lars Utseth for «grønn» snacks

Nyheter

– Vi lette etter gründere med potensial for å lykkes gjennom det grønne skiftet for å bli en del av den bærekraftige matproduksjonen i 2050. Utseth og produktet Ølsprøtt er et bevis på dette der gründeren tar i bruk en råvare som normalt hadde blitt kastet eller i beste fall gått til dyrefôr, uttaler Øyvind Ørbeck Sørheim, som leder Det Kongelige Selskap for Norges Vel, i ei pressemelding om Norges Vels Gründerpris.