Vil ha eget fond for å berge matjord fra E6-bygging

Nyheter

Under tirsdagens kommunestyremøte i Melhus har flertallsgruppa (Sp, H, ML) planer om å fremme forslag om et nydyrkingsfond der det årlig settes av 100.000 kroner pr. år i årene framover. Gruppeleder Fritz Arne Haugen (Sp) forteller at fondet er planlagt opprettet som følge av E6-bygginga Nye Veier er i gang med i dalen.