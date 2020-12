Nå skjer smitte fra symptomfrie personer

Nyheter

Nettopp derfor mener kommuneoverlege Bjørn Lyngen det er spesielt viktig å overholde avstandskravet.

- Du kan smitte andre fordi du kjenner deg frisk sjøl. Nettopp derfor er det viktig å overholde avstand til andre og være nøye med smittevernshensyn, sier kommuneoverlegen.

- Er dette en ny utvikling av koronaviruset?

- Det kan være det, men vi har visst hele tida at sjukdommen kan innebære få eller ingen symptomer. Det er likevel ingen grunn til å tro at dette er helt nye virusegenskaper, opplyser Lyngen.

På heimesida opplyser Midtre Gauldal kommune følgende: "Det er altså fullt mulig å bli smittet av en person som er symptomfri. Personene som har testet positivt de siste dagene har høyst sannsynlig blitt smittet i helt dagligdagse situasjoner, uten at de visste at de var utsatt for smittefare. Dette har naturligvis overføringsverdi til måten vi skal omgås hverandre fremover."