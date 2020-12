Landemerke i nord

Nyheter

Når en kommer kjørende på E6, ser en dette landemerket i nord. Toppen har en farge som en del av navnet, og er lett synlig på veien innover. Men det er ikke navnet på toppen eller byen der toppen er, som vi er på jakt etter. I stedet tenker vi på tettstedet en akkurat har forlatt når en ser bakken der det foregår riving av ei bru og bygging av ny hovedvei. Tettstedet vil neste år slippe gjennomgangstrafikken fra E6, og i stedet legges hovedveien nærmere elva. Et annet tips er at det rett nord for tettstedet ligger en ungdomsskole/videregående skole.