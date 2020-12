Dømt til fengsel etter underslag av flere hundre tusen kroner

Nyheter

En mann i 50-årene er dømt til fengsel i fire måneder og 15 dager for underslag fra kontoen til moren, for underslag fra NAV og uriktig forklaring. Sør-Trøndelag tingett har også dømt mannen til å betale 627.650 kroner i erstatning til moren, og 3000 kroner i saksomkostninger. Tingretten ga mannen redusert straff fordi saken hadde ligget lenge hos politiet, og fordi rettssaken måtte utsettes to ganger siden mannen ikke var blitt lovlig stevnet.