Advarer sterkt mot fester i jula

Nyheter

- Avlys umiddelbart.

Dette er den klare oppfordringa fra kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Han ser nå at flere tilfeller av covid-19 sprer seg fra personer som har sjukdommen, men som er symptomfrie. Også de kan smitte andre, påpeker han.

På heimesida til Midtre Gauldal kommune skriver han:

"I dagene som kommer vil vi ha hovedfokus på anbefalinger og råd for jula, men det burde nå være klart for alle at man ikke gjennomfører sosiale samlinger der avstandsreglene ikke kan overholdes. Hvis noen i hemmelighet nå planlegger festlige lag i romjula med fri flyt av alkohol og tett mellom deltakerne, er beskjeden enkel: Avlys umiddelbart. Det å gjennomføre noe slikt nå vil ikke bare være idiotisk, det er bent fram kriminelt."