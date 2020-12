Over 5000 er testet

Nyheter

Pr. fredag er 5091 testet i Melhus, og smittetallet står på 21 påviste tilfeller av covid-19. Melhus kommune opplyser at det kan være smittetilfeller som gjelder personer som bor andre steder, og at det kan være smittetilfeller i Melhus som ikke vises i statistikken. Når det gjelder sistnevnte, opplyser kommunen at smittesporing foregår i Melhus.