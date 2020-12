Melhus kan likevel få en ny idrettshall

Nyheter

- Vi er veldig for hall, men vi må få med oss Trøndelag fylkeskommune. I dialog med våre politikere i fylkeskommunen, viser det seg at det er et hallbehov ved Melhus videregående skole på 40 timer pr. uke. Antallet kan avhenge av hvilket linjevalg fylkespolitikerne vedtar for Melhus videregående skole som kan få framskutt utbygging. Det er mulig at idrettsfag kan bli utvidet. Uansett er det behov for gymtimer for elever ved Melhus videregående skole, og det er også behov for at elever fra Gimse ungdomsskole skal ha gym i hall, sier varaordfører Stine Estenstad (H).