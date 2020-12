Lette etter tømmerbil som mistet dekk

Nyheter

Fredag formiddag var politiet på leting etter en tømmerbil som skal ha mistet to dekk.

- To hjul ligger ved rundkjøringa ved Brubakken. Lastebilen med tømmer er ikke blitt funnet, sa avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt da Trønderbladet var i kontakt med ham rundt klokka 11.40.

Brubakken er i Melhus.

Litt etter 12 opplyser politiet at de har kommet i kontakt med føreren av et vogntog med tømmer, og at dette skjedde på Øysand.

- Det har ikke oppstått noen skader eller ulykke som følge av dette, opplyser politiet.