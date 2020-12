Etterlyser vitner etter at kvinne skal ha forsøkt å tenne på Nidarosdomen

Nyheter

Politiet ber folk som oppholdt seg utenfor Nidarosdomen om kvelden på mandag om å melde fra dersom de har sett noe i forbindelse med branntilløpet. Etter at politiet har sett på materiale fra overvåkningsutstyr, har politiet etterlyst vitner som oppholdt seg utenfor Nidarosdomen mellom klokka 23 og 24 mandag 7. desember.

En kvinne i starten av 20-årene fra trondheimsområdet ble pågrepet etter branntilløpet, og hun ble torsdag varetekttsfengslet i fire uker. Politiet tror at flere personer kan ha vært i muntlig kontakt med siktede før brannstiftelsen. Politiet mener at det er en klar mistanke om at kvinnen forsøkte å tenne på Nidarosdomen.

- Om du selv har oppholdt deg i dette området i det aktuelle tidsrommet eller om du kjenner igjen noen av personene på bildene – eller mener du har annen relevant informasjon i saken - oppfordres du til å ta kontakt med Krimvakta ved Trøndelag politidistrikt via telefonnummer 7348 9400. Du kan også ta kontakt via vår nettside tips.politiet.no/trøndelag, opplyser politiet i ei pressemelding.