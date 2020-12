Etterforsker mulig vold mot livstruende skadd barn

Nyheter

Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet har startet etterforskning etter at St. Olavs hospital meldte fra om at et barn var blitt innlagt med indre skader 4. desember. Ifølge ei pressemelding fra politiet, er tilstanden til barnet livstruende.

Politiet har ikke opplyst om hvor barnet er hjemmehørende.

- Vi har tatt ut siktelse mot to omsorgspersoner og begjærer varetektsfengsling av disse i dag grunnet faren for bevisforspillelse, uttaler Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt i pressemeldinga.

Politiet opplyser at saken er prioritert høyt, og at det er startet bred etterforskning.

- Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, opplyser politiadvokaten.