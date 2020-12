Tar grep etter vold og trusler på ungdomsskole

Nyheter

- Vi er kjent med at ungdomsmiljøet ved Gimse ungdomsskole har hardnet ytterligere til og at alvorligheten har forverret seg. I tillegg meldes det om at omfanget øker, det vil si at det er flere og flere ungdommer som dras inn. Det har vært ulike hendelser nå i høst med slåssing både i og utenfor skoletida, sa Anja Sterten (Ap) under formannskapsmøtet i Melhus.