Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

Lyngen skriver videre at personen det gjelder har milde symptomer og er satt i isolasjon.

- Smitteoppsporing er gjennomført, nærkontakter er identifisert og satt i karantene, skriver Lyngen på kommunens nettsider.

Tidligere tall

Ellers var dette koronastatus 17. november: 1108 testet – 11 positive – 32 ubesvarte – 1065 negative.

Senere ble det klart at en gjest som hadde vært på restauranten Torino på Støren 20. november testet positivt, men Lyngen har opplyst at denne personen ikke er hjemmehørende i Midtre Gauldal kommune og inngår følgelig ikke i kommunens statistikk over bekreftede tilfeller.