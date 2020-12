Nesten 5000 er testet i Melhus

Nyheter

Melhus kommune fortsetter med storstilt testing for viruset covid-19, og pr. onsdag var 4997 testet. Antall smittede er 21, og i tillegg er to smittet ved Rødde folkehøgskole.

Etter at det ble oppdaget et smittetilfelle hos en person som deltar i et prosjekt ved Lundamo oppvekstsenter, ble det ekstra mange som ble testet. Rundt 20 personer ble satt i karantene. I forrige uke ble nesten 250 personer testet.

Melhus har lavt smittetall sett ut fra innbyggertallet. Kommunen har eget testteam, og det er mulig å teste seg i Lenavegen 3 i Melhus sentrum alle dager unntatt lørdag og søndag. Kommunen opplyser at det er lav terskel for å bli testet.