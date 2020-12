Forsøker å stoppe gangbru over Gaula til 125 millioner kroner

Nyheter

- Vi reiser spørsmålet om det finnes bedre måter å bruke penger på enn å bruke 150 millioner kroner på bru over Gaula og gang- og sykkelvei forbi Monstuflata. Vi er ikke imot gang- og sykkelvei, men ei bru over Gaula vil være værutsatt og den skal gå over et vernet vassdrag, sier opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).