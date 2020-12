Må betale for tomme rør langs E6

Nyheter

Trekkrør langs ny E6 mellom Melhus og Kvål legges nå av Nye Veier for å forberede for bredbåndsutbygging enten det er i regi av private aktører eller kommunen. For tida er det storstilt bredbåndsutbygging i Melhus, men det mangler fortsatt bredbåndsdekning og mobildekning i deler av kommunen.