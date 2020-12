Lukrativt med camping

Nyheter

Svein Roger Nordbakk fra Grong har bygd opp en solid bobilforhandler på Øysand, som en del av konsernet med sitt utspring i Grogn. Namsen Auto på Øysand omsatte i 2019 for 233,5 millioner kroner, mens bedriften i Grogn omsatte for 411 millioner. Det har gitt Nordbakk en formue godt over 30 millioner kroner.