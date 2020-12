72 har testet seg og flere er i karantene

Nyheter

Hittil har 4824 testet seg i Melhus for koronaviruset covid-19, og det er påvist 21 smittetilfeller. I tillegg kommer to smittetilfeller ved Rødde folkehøgskole. Lørdag ble det påvist to tilfeller, og kommuen satte 19 i karatene.

Tirsdag opplyser Melhus kommune at 72 testet seg på mandag, og at to nye er satt i karantene. Det ene smittetilfellet gjelder en person som er med i et prosjekt ved Lundamo skole og barnehage,og flere er satt i karantene der. Ifølge kommunen har kommuneoverlegen kommet fram til at skolen og barnehage ikke skulle stenges som følge av smittetilfellet fordi ingen av barna skal ha vært i kontakt med den smittede. Det andre smittetilfellet som dukket opp på lørdag, skal ifølge kommunen være en person som har tatt test i Melhus og som er registrert bosatt et annet sted.

Tidligere var det et stort smitteutbrudd knyttet til Humla familiebarnehage, og Melhus kommune jobbet iherdig med smittesporing for å få stoppet spredning av covid-19.