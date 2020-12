Nyheter

Søndag klokka 15.39 fikk politiet melding om at to gordonsettere hadde stukket av fra Hølondvegen.

- Det var to tisper, og de var uten halsbånd. To timer senere fikk politiet melding om at de var kommet til rette igjen, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.