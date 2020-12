Storutfart i skiløyper

Nyheter

Søndag var det smekkfullt på parkeringsplassen for Jårakjølen på Hølonda-sida, og folksomt i skiløypene. Mange hadde lagt treningsturen til disse løypene. Jårakjølen er ett av de få stedene der det er skiføre, og det førte til at folk hadde kjørt i mange mil for å komme til et skiterreng.