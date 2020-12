Bedre busstilbud, ny bru og bedre vei står på ønskelista for byvekstmidler

Nyheter

Tirsdag har Melhus formannskap møte, og én av sakene er årsbudsjettet til Miljøpakken. Ifølge rådmannen er årsbudsjettet for Miljøpakken for neste år utarbeidet i henhold til handlingprogrammet for 2021-2024 og føringer i byvekstavtalen. Melhus er med i byvekstavtalen, og har store forventninger til å få byvekstmidler til ulike tiltak i kommunen.