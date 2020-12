Nyheter

Kommunene langs E6 og riksveg 3 sør for Trondheim fortsetter samarbeidet, med ordførerne Jorid Jagtøyen, Melhus, Sivert Moen, Midtre Gauldal, Ola Øie, Rennebu og Geir Arild Espnes, Oppdal. De utgjør forumet hvor Ola Øie ble gjenvalgt som leder for ett år. I tillegg frikjøpes administrativ ressurs i ti prosent, som for tiden er rådgiver Trond Jære.