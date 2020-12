Fra familiedag til fagmøter

Nyheter

Den store familiedagen på Øya videregående skole måtte avlyses i høst. Flere tusen personer har pleid å være innom den tradisjonsrike dagen. Arrangørene har nå laget en serie fagmøter. Det første gikk i begynnelsen av november, med generasjonsskifte i landbruket som tema. Hele 70 personer fant vegen til møtet.

- Åpen gård er et godt innarbeidet begrep i Melhus og over hele landet. Så vidt jeg kjenner til er vi de eneste som har holdt liv i Åpen gård ved å arrangere fagmøter for landbruket, sier Anders Eggen i Melhus Bondelag.

Han og de andre arrangørene tror fagmøter kan bli en viktig arena i framtida, uavhengig av familiedagen. Både for å øke kompetansen i næringa, og som et sosialt møtested. Under den tradisjonelle Åpen gård ble det også holdt faglige foredrag. Tilbudene rundt Åpen gård er utviklet av bondelaga og skogeierlaga i Melhus, Melhusbanken, Øya videregående skole og bygdeungdomslaget i Melhus.

Det neste temamøtet blir 25. januar, og da skal det handle om skogbruk. 1. mars blir det foredrag om karbonbinding og jordfruktbarhet.

Anders Eggen opplyser at man tar sikte på å arrangere Åpen gård som vanlig i september 2021.

