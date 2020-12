To nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Smittesporing ble igangsatt lørdag morgen. Enhetsleder Monica Brækken opplyser at flere er satt i karantene. En pressemelding klokka 9.12 opplyser at bare det ene tilfellet er foreløpig kjent.

Personen med registrert covid-19 har en jobbtilknytning til Lundamo skole og barnehage, og har hatt kontakt med noen ansatte på oppvekstsenteret.

De ansatte dette gjelder, er satt i karantene. Kommuneoverlegen vurderer at det ikke er nødvendig å stenge skolen og barnehagen, da kontakten har vært begrenset.

- Vi har kartlagt nærkontakter, og foretar smittesporing. Hver enkelt som kan ha vært i kontakt med de smittede blir oppringt. Vi har ikke antallet ved det kjente tilfellet ennå, men det er ikke snakk om mange, opplyste Brækken klokka 8.45 lørdag morgen.

Flere har gått i karantene, men det nøyaktige tallet er ikke kjent.

Personen som er smittet er satt i isolasjon og har milde symptomer. Smittesporingen er godt i gang, og vil fortsette utover lørdagen, opplyser kommunen.

- Vi ser at folk som tester seg og kjenner seg dårlige er flinke til å begrense nærkontaktene sine. Vi frykter ikke et stort utbrudd på grunn av dette, sier Brækken.

Det er ikke kjent hvordan smitten har oppstått.

Et smittetilfelle nummer to er foreløpig ukjent for kommunen. Pressemeldinga viser til VG’ sin oversikt lørdag morgen. Kommunen arbeider med å få avklart det.

Det forrige smittetilfellet i Melhus kommune var 24. november. Nå er 21 personer registrert med covid-19.

