Dette tettstedet har en merkbar aktivitet knyttet til noe som går på skinner. Høyt oppe i lufta svinger byggekranene seg, og nede på bakken er det stabler med byggevarer og innskrenket kjørebane. Investeringa er i millionklassen. Det er ikke uten grunn at dette tettstedet får denne store investeringa ettersom tettstedet har en rik jernbanehistorie, og kan bli et enda viktigere punkt for skinnegående transport.