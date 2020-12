Nyheter

Kommuneoverlegen har gjennom kontakt med Folkehelseinstituttet fått klarhet i at smittetilfelle nummer to fra fredag/lørdag har oppstått utenfor Melhus.

Enhetsleder Monica Brækken opplyser at personen er testet utenfor Melhus kommune.

- Vedkommende bor for tida et annet sted i landet, men er folkeregistrert i Melhus. Det er forklaringa på at dette tilfellet kom inn i statistikken vår, forklarer Brækken.