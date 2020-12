19 personer i karantene

Nyheter

I løpet av lørdag ble det klart at 19 personer må i karantene, etter nærkontakt med den smittede. Ingen av disse er barn, opplyser enhetsleder Monica Brækken, som har drevet smittesporing hele lørdag.

- Vedkommende som er smittet var tilknyttet et prosjekt i forrige uke, og aktiviteten var rettet mot voksne. Det er ingen grunn til å stenge Lundamo skole og barnehage, opplyser Brækken.

Alle som har vært i kontakt med vedkommende har blitt oppringt.

- Vi har bedt dem være oppmerksomme på symptomer, og de vil teste seg over helga. Vi har ikke registrert noen med influensasymptomer, forklarer Brækken.

Personen som er smittet er satt i isolasjon og har milde symptomer. Det er ikke kjent hvordan smitten har oppstått. Men enhetslederen utelukker smitte fra utlandet.

Monica Brækken frykter ikke stort utbrudd etter tilfellet ved barneskolen på Lundamo.

- Vi er beredt til å følge opp, og er sikre på å slå ned dette, sier hun.

Brækken opplever at folk i Melhus er flinke til å følge anbefalingene om å begrense nærkontakter.

- Vi opplever at folk som kjenner seg dårlige er flinke til å begrense nærkontaktene sine, inntil de får testresultater, sier Brækken.

Et smittetilfelle nummer to ble avdekket lørdag morgen. Dette gjelder en person som er folkeregistrert i Melhus, men oppholder seg at annet sted i landet.

Det forrige smittetilfellet i Melhus kommune var 24. november. Nå er 21 personer registrert med covid-19.

Nytt smittetilfelle i Melhus Kommunen klarte å slå ned det andre smitteutbruddet, men nå er det påvist et nytt smittetilfelle igjen.