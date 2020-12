Setter inn tiltak for å ta imot 11.000 pakker i Melhus

Nyheter

– Et forsiktig anslag viser at det blir 11.000 pakker i Post i butikk her i Rema 1000 Melhus Torg, og det gjør oss til Midt-Norges største Post i butikk. I fjor var 7700 pakker innom vår Post i butikk. Det blir krevende å opprettholde smittevernet når vi får så stor økning i antall pakker, og vi setter derfor inn ulike tiltak av hensyn til kunder og ansatte, sier kjøpmann Kristian Lorvik.