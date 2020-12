Bil stanset ved tunnelåpningen på Gimse

Nyheter

Føreren av bilen kjente seg uvel, ifølge politiet, og stoppet utenfor vegen, like før Gimstunnelen. Hendelsen ble først meldt som en krasj i tunnelveggen. Politiet sendte ut en Twitter-melding om dette klokka 21.47 fredag kveld. De opplyste en halvtime seinere at det dreide seg om et sjukdomstilfelle.