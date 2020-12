Har vurdert ulike alternativer for snuplass på Brekkåsen

Nyheter

Under formannskapsmøtet kom det fram at den nye snuplassen på Brekkåsen planlegges for å ta imot tre samtidige busser med en lengde på 15 meter. I dag benytter AtB bare 12 meter lange busser på Brekkåsen fordi det er få som reiser med rutebuss. Men AtB ser for seg at andelen bussreisende vil ta seg opp igjen, og at de 15 meter lange bussene kan gjeninnsettes. Dagen snuplass på Brekkåsen er for liten til at de 15 meter lange bussene kan snu.