Begravelsesbyrå slår seg sammen og blir landets største familieeide

Nyheter

De svært tradisjonsrike begravelsesbyråene Vigdal begravelsesbyrå og Svanholm Gravferd i Melhus slår seg sammen ifølge ei pressemelding. Ola R. Vigdal er daglig leder for Vigdal begravelsesbyrå mens Lars Erik Svanholm er daglig leder for Svanholm Gravferd. Ifølge pressemeldinga fra de to blir alle ansatte med videre i Svanholm & Vigdal Gravferd.