Åpner for mer besøk på sykehjem

Smittetrykket i Melhus er nå så lavt at Melhus kommune åpner for mer besøk på omsorgsinstitusjoner som sykehjem. Melhus kommune innførte besøksrestriksjoner på sykehjemmene etter smitteutbruddet i Humla familiebarnehage. Kommunen mener nå at smitteutbruddet er under kontroll. Det er flere dager siden det er blitt påvist tilfeller av covid-19 i Melhus.

For raskt å håndtere endringer i hvor mange besøk pårørende kan ha på sykehjem, har kommunen innført trafikklysmodellen. Nå er kommunen på gult lys lavt nivå, og da kan det være inntil tre besøk pr. uke. Pasienten kan besøkes på rommet eller fellesrom, og pårørende kan ta med pasienten ut. For alvorlig syke eller døende pasienter åpner kommunen for hyppigere besøk.

Pr. tirsdag er 4677 testet for covid-19 i Melhus. Det er påvist 19 smittetilfeller, og i tillegg ble to elever ved Rødde folkehøgskole smittet. Disse to elevene er registrert i folkeregisteret et annet sted i landet.