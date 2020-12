Vil investere fire milliarder i de videregående skolene

Nyheter

- I en krevende tid for mange må vi i det offentlige tørre å ta sats. Skole er vår viktigste sak og Arbeiderpartiet er fornøyd med at vi øker investeringene i skole i årene som kommer. Dette sikrer at vi både har gode skoler nært der folk bor og det holder hjulene i gang i trøndersk arbeidsliv. Totalt skal Trøndelag fylkeskommune investere i skole for over fire milliarder kroner i kommende 4-årsperiode. Bare i 2021 skal Trøndelag fylke bygge og pusse opp skoler for 3,8 millioner kroner pr. dag, opplyser gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i ei pressemelding.