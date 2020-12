Fortsatt svært skeptisk til å innlemme Melhus i Helseplattformen

Nyheter

- Jeg ser gevinsten med Helseplattformen når det gjelder pasientsikkerhet, men jeg synes det er for dårlig av Helseplattformen at det ikke er kommet en bedre prisstruktur. Helseplattformen vil gi et bra innhugg i et kommunebudsjett, og det tas en stor økonomisk risiko, sier varaordfører Stine Estenstad (H). Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.