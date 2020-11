Frykter ikke at netthandel slår ut lokal julehandel

Nyheter

- Vi har sett at etter mars i år, har netthandelen hatt en kraftig økning og der er vel normalt i den situasjonen vi har vært og fortsatt er i. Samtidig ser vi for senterets del, at melhusbyggene har vært lojale mot butikkene på senteret helt siden i sommer og vi håper og tror at dette også fortsetter resten av året og at det meste av julehandelen blir foretatt lokalt og i senterets butikker, sier senterleder Geir Samstad ved Melhustorget.